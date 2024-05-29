В эту субботу, 1 июня, во Владимире пройдет «Зеленый марафон». Спортсмены побегут по Лыбедской магистрали. Из-за этого там будет временно ограничено движение, сообщили в мэрии. Проезд будет

В эту субботу, 1 июня, во Владимире пройдет «Зеленый марафон». Спортсмены побегут по Лыбедской магистрали. Из-за этого там будет временно ограничено движение, сообщили в мэрии. Проезд будет закрыт на участке от Ерофеевского спуска до улицы Усти-на-Лабе с 8 до 14 часов. Автомобилистам предлагают объезжать перекрытую дорогу по улицам Луначарского, Горького, Мира, Усти-на-Лабе. Прокомментируйте новость у