В одном из сёл Суздальского района произошёл серьёзный пожар В пресс-службе МЧС России по...

В одном из сёл Суздальского района произошёл серьёзный пожарВ пресс-службе МЧС России по Владимирской области информируют, что сегодня (29 мая) в 12:50 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступило сообщение о том, что загорелся частный жилой дом в селе Баскаки (улица Березовая, дом №1) на предварительной площади 225 кв. метров.Спасатели оперативно выехали на место пожара.Сообщается, что к ликвидации пламени привлекались 5 единиц техники и 15 человек личного состава.На кадрах видно, что дом, увы, практически полностью сгорел.Информации о погибших или пострадавших к этому часу (15:00) нет.Главное управление МЧС России по Владимирской области вновь напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области