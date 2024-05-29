Владимирцев предупреждают об аномальной жаре и активности солнца. На Северном полушарии сейчас...

Владимирцев предупреждают об аномальной жаре и активности солнца.На Северном полушарии сейчас период, когда из-за большой высоты Солнца над горизонтом, ультрафиолетовое излучение максимально. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра России.В теплое полугодие всем надо запастись энергией солнца, чтобы повысить иммунитет, получить максимально возможное количество витамина D. Однако при этом надо быть острожным.30 мая во Владимире (и во Владимирской области) снова ожидается жаркая погода, днём воздух прогреется до +28...30°C. Без осадков. Ночью температура опустится до +16...18°C.Атмосферное давление — 749 мм ртутного столба, ветер — юго-западный, до 3 метров в секунду.По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: «В период с 30 мая по 1 июня 2024 года в большинстве районов Владимирской области сохранится высокая пожарная опасность 4 класса».Согласно официальным комментариям Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра, предстоящее лето будет теплым, но следует учесть новые стандарты погоды для каждого месяца и региона, учитывающие глобальное потепление.В июне ожидается прогрев воздуха на 7 градусов выше обычного в начале летнего сезона. Жители Владимира, Москвы, Твери, Калуги, Тулы и других городов могут рассчитывать на температуру до +35°C градусов в первые дни лета.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений