Самогонщик-рецидивист из Вязников незаконно готовил и продавал алкоголь. За это деяние он неоднократно наказывался, но ради постоянных клиентов дело продолжал. В июле 2023 года вязниковца

Самогонщик-рецидивист из Вязников незаконно готовил и продавал алкоголь. За это деяние он неоднократно наказывался, но ради постоянных клиентов дело продолжал. В июле 2023 года вязниковца признали виновным в административном правонарушении за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Мужчина получил штраф в 15 000 рублей. В декабре этого же года житель Вязников начал продавать