Джонни очень хотел одну девушку в своем офисе, но она принадлежала другому...
Как-то раз ему стало так невмоготу, что он подошел к ней и сказал: "Я дам тебе 1000 долларов, если ты мне отдашься", но девушка ответила "НЕТ".
Джонни сказал: "Да я быстро - я брошу деньги на пол, ты нагнешься подобрать, а как поднимешь - я уже закончу". Девушка задумалась на секунду, и ответила, что должна проконсультироваться с бойфрендом. Она позвонила и рассказала тому все.
Бойфренд ответил: "Проси 2000, и поднимай деньги очень быстро, так чтоб он даже не успел спустить штаны". Девушка согласилась, и дала свое согласие Джонни.
Прошло полчаса, бойфренд ждет, а девушка все не звонит...
Наконец спустя 45 минут бойфренд позвонил сам и спросил, что случилось.
Девушка о
еще анекдот!