В последнее время актриса Анна Горшкова не появляется на страницах светской хроники. 36-летняя артистка тщательно скрывает подробности личной жизни. Между тем в прошлом красавице приписывали громкие романы.

В последнее время актриса Анна Горшкова не появляется настраницах светской хроники. 36-летняя артистка тщательно скрывает подробностиличной жизни. Между тем в прошлом красавице приписывали громкие романы.Анна Горшкова начала работать в юном возрасте. В 16 лет онапопала в модельный бизнес. Становиться артисткой девушка не планировала. В школуактерского мастерства манекенщица попала случайно.Карьера Горшковой началась с сериала "Две судьбы". Втеленовелле блондинка сыграла роль Даши Волошиной. Также Анна снималась всуперпопулярной ленте 2000-х "Бедная Настя". В картине артистке достался яркийперсонаж – крепостная девушка, коварная красавица Полина.Благодаря "Бедной Насте" Горшкова стала настоящей знаменитостью.Личную жизнь девушки активно обсуждали. Ходили слухи, что она увелавозлюбленного, бизнесмена Шалву Муселиани, у гимнастки Алины Кабаевой. К слову,сама Анна слухи о романе с богачом опровергала. Артистка уверяла, что с Шалвой ее связывает только дружба.9 Июн 2020 в 12:41 PDTСпустя время звезда сериала "Бедная Настя" стала женой миллиардераМихаила Борщева. Брак продлился несколько лет.После съемок в фильме "Пассажирка" Анне Горшковой начали приписыватьроман с режиссером картины Станиславом Говорухиным. Знаменитость сплетни некомментировала, и говорить о ее возможной интрижке с мэтром поклонники перестали.18 Мар 2019 в 5:29 PDTТеперь актриса тщательно скрывает избранников. Остается только догадываться, кто сегоднязанимает особое место в сердце артистки.АннаГоршкова продолжает активно сниматься. Не так давно зрители увидели новый фильмс участием знаменитости "На Париж!". Картина стала резонансной, проектраскритиковали.Также звезда сериала "Бедная Настя" является лицомкосметического бренда. Актриса выступает в качестве ведущей на различных мероприятиях,занимается вокалом.