Несколько месяцев минуло с того момента, как из-за распространения коронавируса во всм мире были введены ограничения на перемещение людей через границы. Не все россияне успели вернуться ..

Несколько месяцев минуло с того момента, как из-за распространения коронавируса во всм мире были введены ограничения на перемещение людей через границы. Не все россияне успели вернуться домой.За прошедшее время основная масса таких людей успела вернуться. "Есть еще не меньше пары десятков тысяч наших граждан, которых мы пока вывезти не смогли", – цитирует министра иностранных дел России Сергея Лаврова.Многие из них находятся в экзотических уголках планеты, которые слабо доступны для российской авиации. Кроме того, согласно изначально принятому плану, было решено возвращать не больше 500 человек в сутки, если пунктом их прибытия является Москва, и не больше 200 человек, если они намерены вернуться в другой регион.