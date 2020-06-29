Кристина Асмус снова появиться на экранах голой. Алексей Учитель долго уговаривал актрису сняться в его новом фильме.

Кристина Асмус снова появиться на экранах голой. Алексей Учитель долго уговаривал актрису сняться в его новом фильме.Еще до фильма "Текст" Кристина Асмус прочла сценарий киноленты "Китобой" Алексея Учителя и дала свое согласие на роль, несмотря на то, что она должна была раздеться во время съемок. Однако позже актриса изменила свое решение, потому что откровенная постельная сцена в картине Клипа Шипенко вызвала скандал.Зрители начали поливать грязью Асмус. Мол, негоже замужней женщине сниматься в таких фильмах. Досталось и мужу актрисы Гарику Харламову за то, что он разрешил супруге сыграть интимную близость с другим мужчиной.Алексей Учителю пришлось снова просить Кристину Асмус сняться в пикантной сцене его фильма. Режиссер показал актрисе 10 минут киноленты "Китобой", после чего она согласилась. Учитель уточнил у Асмус, не боится ли она новой волны осуждений, которая может быть после выхода "Китобоя". На что Кристина ответила: "Это мое дело"."Сказала она твердо и снялась замечательно. Я был поражен!", – сказал режиссер.23 Июн 2020 в 2:49 PDTНапомним, что постельную сцену фильма "Текст", в которой снялась Кристина Асмус, считают причиной развода актрисы с Гариком Харламовым. Но супруги уже несколько раз объясни народу, что они расстались не из-за этого. Правда, истинную причину разрыва отношений актриса и комик так и не назвали.