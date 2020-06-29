На полигоне промышленных отходов Байкал-2000 возникло возгорание на площади более чем в тысячу квадратных метров, передает . На месте ЧП работают экстренные службы. О точных масштабах ..

На полигоне промышленных отходов "Байкал-2000" возникло возгорание на площади более чем в тысячу квадратных метров, передает . На месте ЧП работают экстренные службы. О точных масштабах произошедшего не сообщается, однако известно, что сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание на площади в 1,4 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.