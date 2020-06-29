Юрий Чайковский, председатель Владимирской областной общественной организации «Союз Чернобыль»: «Я видел, как принималась Конституция в начале 90-ых годов, как давил запад на нас, чтобы

Юрий Чайковский, председатель Владимирской областной общественной организации «Союз Чернобыль»: «Я видел, как принималась Конституция в начале 90-ых годов, как давил запад на нас, чтобы мы принимали такие положения, которые были бы им важны. И, конечно, пришло время, чтобы Конституцию обновить. Россия — многонациональная страна, и мы должны гордиться тем, что все-таки у нас есть своя