71-летняя Алла Пугачева показалась поклонникам в непривычном для многих образе. Поклонники поспешили отреагировать на новое фото артистки.

71-летняя Алла Пугачева показалась поклонникам в непривычном для многих образе. Поклонники поспешили отреагировать на новое фото артистки.Карантин закончился, поэтому многие знаменитости вновь стали встречаться со своими друзьями из шоу-бизнеса. Например, Алла Пугачева спустя долгое время устроила домашние посиделки в кругу близких людей.Так, на днях к примадонне российской эстрады приехали в гости Валентин и Марина Юдашкины, Александр Буйнов, а также Александр Достман со своей супругой Идой. Собравшиеся решили сделать памятное фото, которое позже Алла Борисовна выложила в свой инстаграм-аккаунт.На кадре видно, что для встречи артистка надела блузу пижамного кроя в горох и жемчужное ожерелье. Кроме того, Пугачева собрала волоса, что делает очень редко. По крайней мере, поклонники постоянно видят супругу Максима Галкина с распущенными прядями.Поэтому снимок стал особенным, и артистка удостоилась огромного количества комплиментов. Пользователи Сети написали, что такой образ очень идет артистке. Некоторые даже заметили, что Алла Борисовна помолодела. "Какая вы красивая!", "Вам хорошо с убранными волосами – когда вы открываете шею и лицо!", – считают поклонники.28 Июн 2020 в 12:25 PDTНапомним, недавно Алла Пугачева выкладывала совместное фото с Валентином Юдашкиным. Кадр . Например, некоторые отметили, что артистка перестала походить на саму себя.