Лариса Гузеева ясно дала понять – ей все равно на развод Гарика Харламова. Но журналисты продолжают звонить телеведущей и просят прокомментировать расставание комика с супругой.

Лариса Гузеева ясно дала понять – ей все равно на развод Гарика Харламова. Но журналисты продолжают звонить телеведущей и просят прокомментировать расставание комика с супругой.Лариса Гузеева не скрывает неприязнь к Гарику Харламову. Телеведущая обижена на комика за то, что он высмеивает шоу "Давай поженимся!". Резидент Comedy Club часто публикует отрывки из передачи в своем инстаграм-аккаунте и обыгрывает их по-своему.Когда Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус, некоторые предложили юмористу отправиться на шоу Гузеевой, чтобы он нашел себе возлюбленную. Даже Роза Сябитова не против, чтобы Гарик пришел на "Давай поженимся!". Но сваха поставила условие – комик должен пройти кастинг, как и все участники передачи.Гузеева никак не прокомментировала развод Харламова, поэтому журналисты решили сами звонить телеведущей. Сначала она говорила: "Мне плевать на Гарика Харламова, вас и ваши вопросы", но после очередного звонка знаменитость вышла из себя."Вы *** все со своим Гариком!", – сказала Гузеева во время телефонного разговора с корреспондентом программы "Ты не поверишь!".После этого телеведущая бросила трубку.23 Июн 2020 в 2:49 PDTНапомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус рассказали о расставании 22 июня. Актриса и комик не стали называть причину разрыва отношений. Однако они пояснили – откровенная сцена из фильма "Текст", в которой снялась Кристина, не имеет отношения к их разводу.