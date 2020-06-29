29.06.2020

2020-06-29 22:00:04

Жители Владимира активно голосуют по поправкам в Конституцию на дому

С доставкой на дом. Жители областного центра продолжают голосовать по поправкам в Конституцию. Как это сделать без посещения избирательного участка - в репортаже Дмитрия Горкина.

Маски, перчатки, защитные халаты и многократная дезобработка всех поверхностей. Если бы не специальная урна в руках, то эту группу от избирательного участка можно было бы запросто спутать с медиками. После инструктажа члены избиркома совместно с наблюдателями отправляются по адресам. Тех, кто подал заявление, и решил проголосовать на дому.

Валентина Хандогина, председатель УИК №345 г. Владимир: «Вешаем на дверную ручку вот такой пакет, сейчас он у меня открыт. В этом пакете в обязательном порядке находятся средства индивидуальной защиты - маска, перчатки, салфетка и ручка каждому участнику голосования. Когда мы формируем пакет для выезда на дом, в этот же пакетик мы кладём заявление вот такой формы, заполняем его здесь на участке, а участник голосования только его подписывает. И в этот же пакет мы кладём бюллетень, затем пакет заклеивается, т.е. открыть его уже невозможно».

Контакт с избирателями минимальный. Прежде, чем прийти, каждого заранее предупреждают ещё раз, чтобы люди успели подготовить паспорт и надеть средства защиты. Если же масок и перчаток нет, то можно воспользоваться ими из комплекта для голосования.

Лидия Пашкина, жительница г. Владимира: «Насколько это удобно? Ну, так меньше народа, дома свободно, как говорится и хотелось бы, чтобы не было всякой заразы».

Такой же бесконтактный способ выбрал и ветеран Великой Отечественной войны Николай Ушаков. Для него участие в голосовании по поправкам в главный закон страны - принципиальное решение и ещё один шанс встать на защиту интересов государства. Поэтому членов Избиркома он встретил при параде. Но в основном, люди приходят на избирательный участок сами. Видимо, так привычнее, говорит Валентина Хандогина, председатель УИК №345. Хотя, и здесь хватает нововведений. Например, замер температуры на входе, санобработка рук, соблюдение дистанции и отдельный выход для проголосовавших.

Валентина Хандогина, председатель УИК №345 по г. Владимиру: «Предварительное голосование у нас началось 25 числа. Мы работает в режиме с 8 утра до 8 вечера все эти дни, включая 1 июля. Явка в день составляет где-то 50-40 человек. То есть сейчас не очень большая явка. Но мы надеемся, что основная часть голосующих придёт 1 числа. Кроме того, мы сегодня начали очень активно голосовать на дому».

Для этого достаточно позвонить в свою участковую комиссию. Главное, не откладывать до последнего, чтобы не потратить время на ожидание в очереди.

Дмитрий Горкин, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»

