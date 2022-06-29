Несчастного покойного Пьера Нарцисса все никак не могут похоронить.

Несчастного покойного Пьера Нарцисса все никак не могут похоронить.Знаменитый камерунский певец умер больше недели назад, однако его труп до сих пор не предали земле. Прощание с артистом планировалось уже несколько раз: сначала 25 июня, потом 28-го, а теперь перенесено на 30-е. Между тем, в Москве уже несколько дней стоит по-настоящему африканская жара, что ускоряет процесс тела Пьера Нарцисса.Война между женой и родственниками "шоколадного зайца" в самом разгаре. Посольство Камеруна не выдало Валерии Калачевой тело мужа на церемонию прощания, а сейчас оно находится в морге – все из-за той же волокиты с документами, которая началась из-за родни певца, переживающей за то, что он будет похоронен в России. "Они не дают завтра тело на прощание опять… Война с матерью и сестрой. Это кошмар!" – сказала разъяренная жена покойного.Троюродная сестра Пьера Нарцисса Виктория пояснила, что, несмотря на долгие годы жизни в России, певец должен быть погребен там, где его корни. А что касается жены и дочери, то они могут присутствовать на похоронах в Камеруне. Кроме того, по ее словам, по документам он находится в разводе с супругой, а значит, первыми лицами для захоронения выступают родители.Однако даже если труп артиста окажется в ближайшие дни на родине, его пока не смогут засунуть в гроб – просто потому, что его еще нет. Как оказалось, в Африке диаспора собирает деньги на покупку цинкового гроба для Пьера Нарцисса, за который придется отдать внушительную сумму.