Российский рынок акций в начале основной сессии демонстрирует разнонаправленную динамику ведущих индексов.

Рубль на валютных торгах Мосбиржи укрепляется к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.По данным на 11:05 мск, курс доллара находится на уровне 50,48 рубля (-2,53%), курс евро падает на 2,16%, до 53,37 рубля.В ходе торгов курс доллара опускался ниже 51 рубля впервые с мая 2015 года, курс евро опускался до 52,70 рубля впервые с апреля 2015 года.Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже рос на 0,1%, до 51,85 рубля, курс евро рос на 0,58%, до 54,86 рубля.По данным биржевой площадки на 10:50 мск, индекс Мосбиржи снижается на 1,21% - до 2 379,66 пункта, индекс РТС растет до 1 474,32 пункта (+0,6%). Индекс Мосбиржи на открытии торгов снижался на 0,05%, индекс РТС - на 0,1%.