В столице на долю апартаментов приходится 15% от всего предложения жилья.

В столице на долю апартаментов приходится 15% от всего предложения жилья.За последние годы в проектах все большего числа застройщиков стали появляться апартаменты, однако доля данного формата недвижимости в крупных городах так и осталась небольшой.В Москве на долю апартаментов приходится 15% от всего предложения на первичном рынке. В Петербурге доля апартаментов не превышает 8%, в Уфе – менее 5%, в Новосибирске – менее 3%. В остальных городах на апартаменты приходится не более 2%, либо такой формат отсутствует вовсе.Самый высокий ценник на апартаменты зафиксирован в столице – 3,15 млрд рублей за лот площадью более 1 тыс. кв. м в апарт-отеле на 1-й Тверской-Ямской улице. Всего на элитном рынке апартаментов Москвы предлагается около 200 лотов дороже ста миллионов рублей.В Петербурге самый дорогой лот предлагается за 860 млн рублей. За эту сумму можно купить просторный пентхаус в малоэтажном комплексе на Крестовском острове.В Екатеринбурге стоимость самых дорогих апартаментов составляет 138 млн рублей. Лот площадью 457 кв. м размещен в одном из небоскребов делового квартала «Екатеринбург-Сити».Самый дорогой апартамент в Воронеже площадью 332 кв. м обойдется в 31,5 млн рублей, в Красноярске – в 19,2 млн рублей (148 кв. м).