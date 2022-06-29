Заготавливайте ароматные цукаты, грибы для супов, сухофрукты для выпечки и компотов, мясные снеки и колбаски, а также зелень и травяные сборы с компактной сушкой для фруктов и овощей Starwind SFD0501!

Заготавливайте ароматные цукаты, грибы для супов, сухофрукты для выпечки и компотов, мясные снеки и колбаски, а также зелень и травяные сборы с компактной сушкой для фруктов и овощей Starwind SFD0501!Устройство подойдет тем, кто заботится о здоровье, ведь после дегидратации продукты сохранят в себе большую часть полезных свойств и будут храниться в течение длительного времени.За счет мощности в 400 Вт действие сушки равномерно распространяется сразу на 5 вместительных поддонов габаритами 29,5 х 3,2 х 29,5 см, которые уже идут в комплекте. Температура для высушивания продуктов постоянно поддерживается на 70С°, чтобы обеспечить идеальный результат приготовления.Встроенный термостат будет контролировать поддержание температуры на протяжении работы Starwind SFD0501. Интуитивно понятное управление обеспечено за счет одной кнопки, расположенной на передней панели сушки для овощей и фруктов.Благодаря компактным размерам устройство не займет много места и поместится даже на маленькой кухне, а через прозрачную крышку можно наблюдать за процессом приготовления. Также пользователей порадует стильный дизайн сушки, который идеально впишется в любой интерьер.Превратите процесс создания заготовок в настоящее удовольствие!Натуральные закуски и десерты круглый год с сушкой для овощей и фруктов Starwind SFD0501.