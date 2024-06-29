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<a href="https://33live.ru/novosti/29-06-2024-test-zhivshie-v-sssr-legko-vspomnyat-nazvaniya-etix-predmetov-sovetskoj-mebeli.html" target="_blank">Тест: жившие в СССР легко вспомнят названия этих предметов советской мебели</a> - Многие предметы мебели были роскошью в советские годы, но сейчас считаются хламом. Ответьте на девять вопросов нашего теста о мебели той эпохи. Если угадаете хотя бы семь предметов, то вы точно родились в СССР.