Сейчас аппарат тестируют.

В пятницу, 28 июня, в центральную горбольницу Коврова доставили цифровой маммограф российского производства. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.Аппарат был закуплен по контракту, заключенному в марте 2024 года, и обошелся почти в 15 миллионов рублей. После прибытия маммографа он прошел тестовую эксплуатацию, и за последнюю неделю им было обследовано 15 пациенток.Цифровой маммограф обладает высокой точностью при выявлении различных заболеваний молочной железы, включая рак. Он также имеет преимущество в виде минимальной лучевой нагрузки при проведении исследований и высокого качества изображений.