В июле владимирцы смогут увидеть ускользающие Пегасиды и загадать желание. И вновь о летних...

В июле владимирцы смогут увидеть ускользающие Пегасиды и загадать желание.И вновь о летних звездопадах! Особенность июльских Пегасид - огромная скорость движения метеоров - до 70 километров в секунду, в то время как большинство других потоков имеют скорость - менее 40.Именно поэтому заметить Пегасиды довольно сложно. Их яркость невелика. Небо должно быть максимально чистым. Но если вы всё же увидите падающую звезду, то обязательно загадайте желание! Говорят, что тогда оно точно сбудется.В 2024 году Июльские Пегасиды достигнут своего пика примерно через неделю после новолуния - 10 июля (2024 года), поэтому лунный свет будет не слишком ярким.Метеорный поток лучше всего наблюдать во второй половине ночи, сразу после захода Луны, когда радиант поднимется максимально высоко в небе.Коротко об ускользающем метеорном потоке (звездопаде):Обозначение: 175 JPEИнтенсивность: 5 метеоров в часОсвещенность Луны: 22%Период активности: 4-14 июляВиден в: Северном полушарииИюльские Пегасиды – слабый и не очень хорошо изученный метеорный поток. Его радиант расположен рядом со звездой Маркаб (Альфа Пегаса). Родительским телом является комета C/1979 Y1 (Брэдфилд).Это интересно!Астрологи отмечают, что Июльские Пегасиды открывают людям тайны, проливают свет на правду. Энергетика данного потока особенная. Это значит, что совсем скоро в вашей жизни появятся ответы на самые сложные вопросы.Изображение: Fusion Brain, платформа для генерации изображений