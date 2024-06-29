В Суздале житель Владимира отправлен в колонию строгого режима за попытку сбыта наркотика. Ещё в...

В Суздале житель Владимира отправлен в колонию строгого режима за попытку сбыта наркотика.Ещё в марте прошлого (2023) года в переписке через «Telegram» мужчина вступил в сговор с неизвестным о сбыте наркотика за денежное вознаграждение.Согласно достигнутой договорённости, ранним утром осужденный прибыл к указанному месту нахождения оптовой партии наркотических средств.Мужчина забрал их с целью дальнейшего размещения в тайниках, поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры.Злоумышленник спрятал не менее 5 пакетиков на территории города Суздаля, однако реализовать задуманное так и не смог. Его задержали сотрудники ОМВД России по Суздальскому району.В ходе проведения обыска было изъято 25 пакетиков метилэфедрона общим весом 21.45 грамма.Виновному назначено 6 лет лишения свободы.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений