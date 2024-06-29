Владимирская область вырвалась в лидеры ЦФО по количеству зарегистрированных кредитных...

Владимирская область вырвалась в лидеры ЦФО по количеству зарегистрированных кредитных кооперативовВ регионе их десять. Больше только в Нижегородской области. В этом году в, так называемые, "кассы взаимопомощи" владимирцы уже отнесли, как минимум, 11 миллионов рублей.В Центробанке напоминают: чтобы ни писали кооперативы в своих рекламных брошюрах, - они не входят в государственную систему страхования вкладов. Риск потерять сбережения велик.В случае разорения (а их было немало) вкладчики кооперативов могут рассчитывать лишь на небольшую компенсацию. Поэтому сами должны следить за финансовым "здоровьем" кооператива. И прежде, чем нести туда свои деньги - хотя бы убедиться, легально ли он работает. Госреестр есть на сайте Банка России.