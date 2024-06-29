Во Владимире под прицелом мошенников – выпускники школ Мошенники стали вымогать деньги у...

Во Владимире под прицелом мошенников – выпускники школМошенники стали вымогать деньги у выпускников: под видом наблюдателей экзаменационной комиссии они уверяют, что камеры зафиксировали списывание во время экзамена, и требуют оплатить штраф.Об этом информирует пресс-служба владимирского отделения Банка России.Письма поступают в мессенджерах тем школьникам, которые сдавали ОГЭ и ЕГЭ.В сообщении сразу указана ссылка для оплаты штрафа, которая ведет на поддельную страницу.Если школьник пройдет по ссылке и введет там данные банковской карты (своей или родителей), мошенники могут украсть с нее все деньги.Контакты выпускников аферисты находят в украденных базах данных, а также в телеграм-каналах, в группах и форумах, посвященных выпускным экзаменам или поступлению в вузы.«Аферисты играют на эмоциях людей. Их цель — сразу вывести вас из равновесия, запугать и манипулировать. Мошеннические схемы часто выглядят очень правдоподобно, так как используются самые обсуждаемые события. Главное — не паниковать и не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей», — пояснил эксперт по кибербезопасности владимирского отделения Банка России Евгений Гаврилюк.Действительно, нарушение правил сдачи государственных экзаменов грозит штрафом (от 3 до 5 тысяч рублей). Но он может быть назначен только по решению суда на основе протокола экзаменационной комиссии.Помните: сообщение о штрафе никогда не приходит в мессенджеры со ссылкой для оплаты.Фото: Архив ГТРК «Владимир