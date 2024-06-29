Экспедиция съемочной группы нового сериала о 90-х во Владимир завершилась. В столице 33-его региона проект под названием «Дети перемен» (рабочее название – «Дети Флоры») снимали с 16 по 27 июня,

Экспедиция съемочной группы нового сериала о 90-х во Владимир завершилась. В столице 33-его региона проект под названием «Дети перемен» (рабочее название – «Дети Флоры») снимали с 16 по 27 июня, рассказали в пресс-службе мэрии. Съемки проходили на улицах Добросельская и Усти-на-Лабе. Много материла отсняли именно у дорог, поскольку одна из главных героинь сериала работает водителем