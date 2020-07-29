29 июля 1900 года во Владимире родился Михаил Тихонравов - конструктор космической и ракетной техники, сподвижник Сергея Королева.

29 июля 1900 года во Владимире родился Михаил Тихонравов - конструктор космической и ракетной техники, сподвижник Сергея Королева.«Заболел небом» будущий Герой Социалистического труда еще в 9-летнем возрасте, побывав на авиационном представлении. Высшее образование он получил в Институте инженеров Красного Воздушного Флота. В 30-е годы, после знакомства с Королевым, возглавил работу над созданием первой советской ракеты, разрабатывал реактивные снаряды для «Катюш». После Великой Отечественной войны группа Тихонравова занималась программой освоения космического пространства. За полет первого спутника в 1957 году Тихонравов стал лауреатом Ленинской премии, после полета Юрия Гагарина в 1961 году Тихонравову присвоили звание Героя Соцтруда. Также его группа участвовала в разработке тяжелого межпланетного корабля для полета на Марс. Михаил Тихонравов скончался в 1974 году. Его именем названа улица во Владимире.