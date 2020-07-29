Юлия Барановская поделилась радостной новостью. Она стала ведущей нового проекта на ютуб-канале Gazgolder.

ЮлияБарановская поделилась радостной новостью. Она стала ведущей нового проекта на ютуб-каналеGazgolder.Вместе сознаменитостью шоу будут вести Наталья Краснова и Жанна Левина. Первым гостемтроицы станет рэпер Баста – ВасилийВакуленко."Зацепитьсяязыком с гостем – это мое", – призналась Юлия Барановская. При этом онадобавила, что у ростовские парни любят поспорить.Напомним, что 35-летняяЮлия Барановская в одиночку воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина. Это Артем, Арсений и Яна. Несмотря на большую загруженностьработой и востребованность, телеведущая много времени проводит с наследниками.Звездная семья любит путешествовать. Позже звезда делится кадрами в своеминстаграм-аккаунте.28 Июл 2020 в 4:36 PDTПоклонниковинтересует ее личная жизнь. После развода с Андреем Аршавиным звездуподозревали в новых романах. Поговаривали, что у ведущей романтическоеотношения с коллегой Александром Гордоном и даже Максимом Галкиным, хотя обасчастливо женаты. Эти слухи не подтвердились.