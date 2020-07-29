Юлия
Барановская поделилась радостной новостью. Она стала ведущей нового проекта на ютуб-канале
Gazgolder.
Юлия
Барановская поделилась радостной новостью. Она стала ведущей нового проекта на ютуб-канале
Gazgolder.
Вместе со
знаменитостью шоу будут вести Наталья Краснова и Жанна Левина. Первым гостем
троицы станет рэпер Баста – Василий
Вакуленко.
"Зацепиться
языком с гостем – это мое", – призналась Юлия Барановская. При этом она
добавила, что у ростовские парни любят поспорить.
Напомним, что 35-летняя
Юлия Барановская в одиночку воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина. Это Артем, Арсений и Яна. Несмотря на большую загруженность
работой и востребованность, телеведущая много времени проводит с наследниками.
Звездная семья любит путешествовать. Позже звезда делится кадрами в своем
инстаграм-аккаунте.
28 Июл 2020 в 4:36 PDT
Поклонниковинтересует ее личная жизнь. После развода с Андреем Аршавиным звезду
подозревали в новых романах. Поговаривали, что у ведущей романтическое
отношения с коллегой Александром Гордоном и даже Максимом Галкиным, хотя оба
счастливо женаты. Эти слухи не подтвердились.