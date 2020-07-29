Если в Белоруссии действительно задержаны члены российской частной военной компании, то президент Александр Лукашенко должен разорвать Союзный договор с Россией. Такие призывы раздаются в республиканских СМИ.

Если в Белоруссии действительно задержаны члены российской частной военной компании, то президент Александр Лукашенко должен разорвать Союзный договор с Россией. Такие призывы раздаются в республиканских СМИ.Объявив о задержании российских граждан, которых белорусские власти поспешили отнесли к ЧВК Вагнера, Минск бросает серьезный вызов Москве. Об этом пишет портал "Солидарность".Но некоторые представленные белорусскими властями факты вызывают удивление, отметили журналисты. Например, то, что несколько десятков мужчин были одеты в стиле милитари – далеко не лучшая маскировка для тех, кто приехал совершать диверсии.Вместе с тем журналисты полагают, что за последние годы уровень российских спецслужб сильно упал. Поэтому описанный властями Белоруссии сюжет может оказаться реальным, полагают местные СМИ.В таком случае отправку бойцов ЧВК можно считать актом объявления войны Белоруссии, считает "Солидарность". Журналисты призывают власти республики в жестким мерам, вплоть до разрыв договора о создании Союзного государства, подписанного в 1999 году.Информация о задержании 32 сотрудников российской частной военной компании появилась в среду, 29 июля. Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА) причислило их к участникам известной ЧВК Вагнера.После этого президент Александр Лукашенко провел срочное совещание с Советом безопасности республики. Он потребовал обратиться за разъяснениями к России. При этом он заявил, что в Минске не намерены "опорочить близкую страну".Доклад силовиков Лукашенко о задержании бойцов ЧВК "Вагнер".- Это абсолютно точно Вагнер ?- Да— Пopтфель Мuнuстра (@MoskRussia)Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. столкнулся с сильным сопротивлением оппозиции. Во время посещения воинских частей глава государства предупредил, что ситуацию в республике попытаются дестабилизировать извне.