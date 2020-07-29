Днем 29 июля президент России провел совещание по эпидемиологической обстановке в стране. Владимир Путин сообщил, что в некоторых регионах ситуация с коронавирусом остается сложной.

Днем 29 июля президент России провел совещание по эпидемиологической обстановке в стране. Владимир Путин сообщил, что в некоторых регионах ситуация с коронавирусом остается сложной.В ходе видеоконференции российский лидер отметил, что в целом обстановка в стране стабилизируется. Ряд регионов поэтапно снимает ограничения. Во многих городах вновь запускаются производства, открываются торговые центры и предприятия общественного питания.При этом ситуация с COVID-19 остается непростой в некоторых областях.Материал дополняется.