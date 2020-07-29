Во Владимирской области было перепрофилировано несколько сотен коек. Но теперь работа больниц постепенно возвращается в привычное русло.

Из-за пандемии медикам приходилась работать в авральном режиме: во Владимирской области было перепрофилировано несколько сотен коек. Но теперь работа больниц постепенно возвращается в привычное русло. Так, например ранее были отменены ограничения на проведения плановых операций. Осмотры, госпитализации - все будет почти как раньше. Как коронавирус повлиял на работу стационаров и больницы в целом? Что изменилось за это время? Об этом рассказала пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.