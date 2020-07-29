Здание, бывшего кинозала "Россия" загорелось накануне вечером. Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 21.49

Здание,бывшего кинозала "Россия" загорелось накануне вечером. Сообщение о пожаре по адресу ул.. Советская, 50 поступило на пульт МЧС в 21.49На момент прибытия пожарных расчетов здание уже было охвачено огнём по всей площади — 1200 кв.м. Помещение горело сразу в нескольких местах. Также по прибытии было установлено, что имеются множественные очаги горения, что возможно является результатом поджога.В 23.35. пожар был локализован, в 00.25. было ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работаем испытательная пожарная лаборатория. Предварительная причина — поджог.Фото ГУ МЧС России по Владимирской области