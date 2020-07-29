Старшеклассники оценивают свои силы и выбирают направления подготовки в высших учебных заведениях.
Основная волна единого госэкзамена позади. Старшеклассники оценивают свои силы и выбирают направления подготовки в высших учебных заведениях. Как проходит приемная кампания в ВлГУ — главном вузе региона?
В приёмную комиссию Владимирского государственного университета уже поступило более 4 тысяч заявлений от будущих студентов. Скоро станут известны результаты ЕГЭ, поэтому сейчас важно не ошибиться с выбором специальности и вовремя написать заявление.
Елена Давлетярова, ответственный секретарь приёмной комиссии ВлГУ: «Традиционно приёмная комиссия общается с абитуриентами по телефону горячей линии - телефон 47-77-74. Мы отвечаем на электронные письма - адрес электронной почты [email protected]
И с нами можно связаться через социальные сети, в частности, ВКонтакте. Подать документы в этом году можно дистанционно, через личный кабинет абитуриента, который функционирует на сайте приемной комиссии».
Подать документы можно и традиционно - очно посетив вуз. В этом году во Владимирском госуниверситете увеличилось количество бюджетных мест, а стипендиальная программа для первокурсников значительно расширилась. Победители и призёры всероссийских олимпиад могут рассчитывать на стипендию в 10 тысяч рублей, обладатели высоких баллов ЕГЭ — на стипендию в 15 000 рублей.
Елена Давлетярова, ответственный секретарь приёмной комиссии ВлГУ: «Всего в нашем вузе учатся в настоящий момент времени студенты из 78 субъектов Российской Федерации. Всем студентам - как бюджетной, так и контрактной формы обучения - мы предоставляем общежитие. Стоимость проживания намного меньше, чем стипендия студентов очной формы обучения».
Прием документов для поступающих на очный бюджет по результатам ЕГЭ завершится 18 августа. А значит еще есть время для принятия спокойного и взвешенного решения. Те, кто планируют поступать на очный контракт, могут это сделать до 26 августа. К слову, цены по сравнению с прошлым годом не изменились.
Наталья Головешкина, Илья Хлудов
«Вести-Владимир»