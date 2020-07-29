2 августа в Москве и других городах нашей страны пройдет самый массовый полумарафон этого года – ЗаБег. В разных частях России в одно время вне зависимости от часовых поясов стартуют десятки тысяч бегунов. В этом году ЗаБег готовится зафиксировать мировой рекорд по одновременному количеству городов-участников. Также в ходе ЗаБега будет определена беговая столица России

2 августа в Москве и других городах нашей страны пройдет самый массовый полумарафон этого года – "ЗаБег". В разных частях России в одно время вне зависимости от часовых поясов стартуют десятки тысяч бегунов. В этом году "ЗаБег" готовится зафиксировать мировой рекорд по одновременному количеству городов-участников. Также в ходе "ЗаБега" будет определена беговая столица РоссииМасштабный забег начнется в 9:00 по московскому времени. На синхронный старт выйдут более 100 тысяч человек по всей стране. Это одна из уникальных особенностей российского полумарафона, которая позволила ему подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса.В этом году масштабное мероприятие проходит в непростых условиях. Эпидемия коронавируса внесла коррективы в процесс подготовки полумарафона. По словам основателя и руководителя "Лиги Героев" Ксении Шойгу, на всероссийском полумарафоне будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора.При этом в каждом городе-участнике есть свои особенности. Некоторые начинают полумарафон по очереди, есть онлайн и групповые забеги, каждый участник получает маски и перчатки, замеряется температура, выдаются санитайзеры. В Москве, чтобы максимально обезопасить людей, проводится тестирование команды и волонтеров на коронавирус."Наша основная задача – сделать забег безопасным, продемонстрировать, что можно проводить масштабные спортивные мероприятия с соблюдением всех требований безопасности", – сказала Шойгу на пресс-конференции в Москве.2 августа полумарафон "ЗаБег" начнется в более чем 30 российских городах. Этого будет достаточно для установления мирового рекорда.Частью большого проекта является московский полумарафон. В этом году мегаполис тоже поборется за звание беговой столицы России. При этом полумарафон в Москве – не только самый масштабный, но и самый красивый.В этом году организаторы немного изменили маршрут и добавили в него старинную улицу Остоженка. На дистанции участники пробегут мимо многих красот центра города: Парка Горького, ансамблей старинных особняков, но самая главная "фишка" маршрута – Московский Кремль. "Думаю, что тем, кто еще не пробежал, стоит попробовать", – посоветовала Шойгу.Длина полумарафона – 21 километр. Но совершенно необязательно бежать полный маршрут. Организаторы подготовили для участников несколько дистанций: они могут выбрать маршрут в 21, 10, пять километров или 1 520 метров – в зависимости от уровня подготовки бегуна, рассказал директор Московского марафона Дмитрий Тарасов. Он выразил надежду, что измененная дистанция позволит показать лучший результат за всю историю Московского полумарафона.По его словам, мероприятие 2 августа будет первым официальным полумарафоном в мире, который пройдет в нынешних условиях."Все ждут, как это пройдет в России. Такого пристального внимания к нашей стране с точки зрения марафонского движения не было никогда, во многих странах будут смотреть прямую трансляцию мероприятия", – отметил Тарасов.Даже в сегодняшней непростой эпидемиологической ситуации можно заниматься спортом, уверен он. "Спорт – это здоровье нации, и чем больше у нас будет здоровья, тем быстрее мы выйдем из нынешней сложной обстановки", – добавил Тарасов.В свою очередь чемпионка мира по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова назвала предстоящий полумарафон хорошим сигналом для мирового сообщества. "Весь спортивный мир замер: перенесли Олимпиаду и много других соревнований, нет даже планов мероприятий по многим видам спорта. Мы своим примером покажем, что это это можно сделать безопасно и без негативных последствий", – сказала парламентарий.Принимать участие во всероссийском полумарафоне будут как профессиональные спортсмены, так и любители. Сама Журова планирует пробежать дистанцию в 10 километров.Генеральным партнером мероприятия стал Банк ПСБ. По словам директора по спортивным мероприятиям кредитной организации Рубена Бегунца, в забеге примут участие более трех тысяч сотрудников банка по всей стране, из них в Москве – более 300. Многие побегут максимальную дистанцию, отметил он.А благотворительным партнером проекта стал фонд "Линия жизни". Перечислить средства на благотворительность может любой участник полумарафона. "В прошлом году мы собрали около двух миллионов рублей на благотворительные цели, а в этом планируем собрать около трех-четырех миллионов", – рассказал Дмитрий Тарасов."ЗаБег" – первый общероссийский полумарафон. Он проводится с 2017 года. Организатором масштабного мероприятия выступает "Лига Героев".В прошлом году беговой столицей России стал Владивосток. До этого два года подряд это звание получала Казань.В этом году за почетное звание будет бороться Москва. Победитель определится на основании трех критериев: среднего показателя дистанции, преодоленного участниками забега, соотношения участников к общему населению города и средней скоростью бегунов.