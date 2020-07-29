Экс-участница шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова приняла участие в проекте СТС СТОРИС. Актриса поделилась с поклонниками подробностями.

Экс-участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова приняла участие в проекте СТС "СТОРИС". Актриса поделилась с поклонниками подробностями.В своем инстаграм-аккаунте артистка сообщила, что съемки нового шоу выходят на финишную прямую. Звезда шоу "Уральские пельмени" рассказала, что основу будут составлять юмористические зарисовки о простых и знакомых героях.По словам Юлии Михалковой, это шоу про жизнь, отличающееся простым и добрым юмором для всех возрастов. В нем примут участие 12 актеров. Каждый день они перевоплощаются в десятки новых образов: от библиотекаря до адвоката и от медсестры до заключенного.Экс-участница "уральские пельмени" описала свой съемочный день. Так, утром она играла тихую, скромную учительницу, а днем "селебу".28 Июл 2020 в 10:59 PDTОтметим, после ухода из Юлия Михалкова написала автобиографическую книгу, где упомянула о самых забавных моментах, связанных с проектом. Она с теплотой вспоминает о коллегах и годах, проведенных в коллективе.Напомним, ходили слухи, что актриса покинула поскольку нашла мужчину. Но артистка только посмеялась над этими домыслами. Она отмечала, что ей хотелось бы развиваться независимо от популярного проекта.