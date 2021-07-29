Кредитные потребительские кооперативы (КПК) с июля этого года обязаны раскрывать информацию о своей деятельности на официальном сайте компании.

Кредитные потребительские кооперативы (КПК) с июля этого года обязаны раскрывать информацию о своей деятельности на официальном сайте компании. Порядок привлечения денег и выдачи займов стал публичным. Кроме того, на сайтах должны быть указаны контактные данные: адрес, номер телефона, ФИО руководителей и обязательно – информация о надзорном органе, куда можно пожаловаться, если возникнут проблемы. Кроме того, КПК обязаны информировать о предписаниях Банка России, которые полностью или частично ограничивают выдачу займов или привлечение денег потребителей, а также об общих собраниях пайщиков.Напомним, кредитный потребительский кооператив – некоммерческая компания, которая организует финансовую взаимопомощь внутри кооператива: принимает сбережения от одних пайщиков и выдает займы другим. Во Владимирской области зарегистрировано 13 КПК (из них 3 в стадии реорганизации), которые объединяют 1529 пайщиков, информирует пресс-служба отделения Владимир Банка России.Вложения в КПК ─ это разновидность инвестиций, которым присущ риск. На вложения денежных средств в КПК не распространяется государственная система страхования вкладов. Поэтому потенциальные пайщики должны насторожиться, если им сообщают о гарантированном страховании вложений. Если вы вступили в кооператив, вложили туда свои средства, то нужно участвовать в собраниях КПК, изучать отчеты и следить за состоянием дел.КПК, объединенные по профессиональному принципу, должны принимать только пайщиков, у которых общий работодатель, профессия, профсоюз или специальность. Новый КПК, который создан по территориальному принципу, вправе работать в одном или двух граничащих городах, селах или других муниципальных образованиях. И только через три года после создания он сможет расширить охват до двух граничащих субъектов РФ. Поэтому, если кооператив учрежден, например, в Татарстане, и привлекает деньги жителей Владимирской области, возникает вопрос о легальности его деятельности.Иногда под КПК маскируются финансовые пирамиды и обычные мошенники. Поэтому прежде чем становиться пайщиком и вносить деньги, зайдите на сайт Банка России и найдите кооператив в госреестре, проверьте нет ли его в списке организаций с признаками нелегальной деятельности. Можно задать вопрос о законности работы кооператива в мобильном приложении «ЦБ онлайн».Фото автора :