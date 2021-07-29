29.07.2021

2021-07-29 11:55:45

Российскую медсестру посадили за решетку за издевательства над ребенком-инвалидом

Бывшую медсестру клинической больницы в Иркутске отправили в тюрьму за издевательства над ребёнком-инвалидом. Суд приговорил её к трём годам и двум месяцам лишения свободы.



Правоохранители установили, что в 2019 году она сопровождала 15-летнего воспитанника интерната для умственно отсталых детей, когда тот проходил медобследование в больнице. При этом женщина ругала и била ребёнка руками и полотенцем, а также связывала ему руки на глазах очевидцев. Несколько таких эпизодов неравнодушные люди сняли на видео и обнародовали запись, после чего поведение медработницы заинтересовало стражей порядка, сообщает телеканал "".