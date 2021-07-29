Сотрудники МЧС выявляют очаги возгорания при помощи дронов.

В Камешковском районе сотрудники МЧС при помощи квадрокоптеров обследовали два садовых товарищества: «Новая жизнь» и «Дальний». В ходе патрулирования СНТ очагов возгорания не обнаружено.В своей работе специалисты применяют аппараты двух видов – «DJI Phantom 4 PRO +» и «Inspire». Они поднимаются на высоту до 500 метров.«Для уменьшения количества пожаров мониторинг территории Владимирской области проводится дважды в день. На сегодня выявлены 192 термические точки», – пояснил заместитель начальника ГУ МЧС по Владимирской области Юрий Арбузов.Кроме авиамониторинга, контролем обстановки в жилом секторе занимаются 215 межведомственных групп. За лесами и торфяными месторождениями следят сотрудники владимирского лесничества. При необходимости им на помощь приходят спасатели ведомства.В регионе насчитывается 723 торфяника площадью 110 тысяч гектаров. Наибольшее количество ископаемых сосредоточено в Гусь-Хрустальном районе – 42,8 тысячи, Собинском районе - 17,37, Вязниковском районе – 9,86, в Камешкоском районе – 8,44.Статистика указывает, что ситуация в лесах напряжённая. В 2021 году уже зафиксировано 85 пожаров.