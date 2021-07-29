28 июля пожарные выезжали на тушение автомобиля. Он стоял на ул. Гагарина в Кольчугине. На момент приезда сотрудников МЧС горел моторный отсек. Огонь не успел распространиться по всему

28 июля пожарные выезжали на тушение автомобиля. Он стоял на ул. Гагарина в Кольчугине. На момент приезда сотрудников МЧС горел моторный отсек. Огонь не успел распространиться по всему автомобилю. Площадь составила 2 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. На месте работали 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Причину пожара устанавливают. /Фото: пресс-служба МЧС области/