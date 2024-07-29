Недавние события в жизни Гарика Харламова и Катерины Ковальчук привлекли внимание общественности. Свадьба пары прошла в узком кругу друзей и близких.

Недавние события в жизни Гарика Харламова и Катерины Ковальчук привлекли внимание общественности. Свадьба пары прошла в узком кругу друзей и близких.Вместо шумного торжества в роскошном зале, молодожены выбрали скромное празднование в одном из столичных ресторанов. Даже медовый месяц оказался менее традиционным: вместо экзотических Мальдив супруги отправились в Сочи, что также подчеркивает их стремление к простоте и близости друг к другу.На днях Катерина была приятно удивлена, когда ее подруги организовали для нее девичник. Хотя обычно такие мероприятия проходят перед свадьбой, никто не запрещает отпраздновать его и после. Важным моментом стало то, что среди приглашенных была и свекровь Катерины — Наталья Харламова. Их теплые отношения заметны как на светских мероприятиях, так и в социальных сетях. Наталья с радостью делится совместными фотографиями с сыном и невесткой, используя хэштег #харламовы.Катерина также поделилась эмоциями от неожиданного сюрприза: "Позавчера утром меня разбудили подруги, которые пели во дворе дома, под моими окнами, песню ”невеста”. Я была в шоковосторге! Весь девичник был для меня сюрпризом, и это было просто потрясающе! Столько смеха, улыбок, радости, веселья, любви! Мои самые лучшие были рядом. Я вас очень люблю, девочки! Вы — лучшие!", — написала она под видео.Стоит отметить, что отношения Натальи с Катериной отличаются от тех, которые у нее были с предыдущей невесткой, Кристиной Асмус. Скандал между бывшими супругами из-за дома на Рублевке стал поводом для резких слов Натальи в адрес Кристины. Она открыто высказалась о ситуации, выражая поддержку Гарику и их общему ребенку.