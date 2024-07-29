Отец кибернетики Hорберт Винер славился чрезвычайной забывчивостью.
Когда его семья переехала на новую квартиру, его жена положила ему в бумажник листок, на котором записала их новый адрес, - она отлично понимала, что иначе муж не сможет найти дорогу домой. Тем не менее, в первый же день, когда ему на работе пришла в голову очередная замечательная идея, он полез в бумажник, достал оттуда листок с адресом, написал на его обороте несколько
формул, понял, что идея неверна и выкинул листок в мусорную корзину.
Вечером, как ни в чем не бывало, он поехал по своему прежнему адресу.
Когда обнаружилось, что в старом доме уже никто не живет, он в полной растерянности вышел на улицу: Внезапно его осенило, он подошел к стоявшей неподалеку девочке и сказал:
- Изв
еще анекдот!