Неравнодушный житель Радужного спас кота, застрявшего в открытом на проветривание окне А в финале...

Неравнодушный житель Радужного спас кота, застрявшего в открытом на проветривание окнеА в финале - кадры вызволения усатого-полосатого из оконного плена. Ими в группе "Природа Владимирской области" поделился натуралист Валерий Савельев.В Радужном кот плотно застрял в открытом на проветривание стеклопакете.Операцию по спасению котейки провел неравнодушный мужчина.А подсобным инструментом стал обычный веник. Кота удалось поднять наверх и вызволить из окна - ловушки.