Новые вспышки на Солнце: июль для владимирцев закончится мощной магнитной бурей Минувшей ночью,...

"Новые вспышки на Солнце": июль для владимирцев закончится мощной магнитной бурейМинувшей ночью, впервые за последние двенадцать дней, на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5, которая попала в двадцатку самых сильных вспышек нынешнего года. А до этого, в прошедшее воскресенье, на нашем светиле были зафиксированы две вспышке среднего класса М, по своей интенсивности близкие к максимальной возможному уровню – М7,7 и М 9,9. Несколько вспышек среднего уровня наблюдались и в субботу.Это говорит о начале нового периода активности на Солнце.В такой ситуации, прогностические модели ожидаются рост геомагнитной активности. Уже ближайшей ночью на Земле может начаться слабая магнитная буря класса G1, которая в течение вторника продолжится и будет постепенно усиливаться, достигнув во второй половине дня максимума – класса G3, что соответствует сильной магнитной буре. После чего возмущения магнитосферы земли пойдут на спад и в течение среду магнитная буря постепенно прекратится.Добавим, что по данным сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, последний раз магнитная буря такой силы и продолжительности наблюдалась на Земле более месяца назад – 28 июня 2024 года.Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, нейросеть Kandinsky