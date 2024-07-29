Сегодня имя Валентина Смирнитского знает вся страна. Многие фильмы с его участием стали культовыми. Однако так было не всегда...

Сегодня имя Валентина Смирнитского знает вся страна. Многие фильмы с его участием стали культовыми. Однако так было не всегда...беседе с Сашей Светловым и Ритой Субботиной – ведущими утреннего шоу "Первая смена" на "Ретро FM" – артист вспомнил, как искал первуюподработку во времена студенчества. Мол, тогда для него быловажно не столько получить первый профессиональный опыт, сколько заработать нажизнь."Мы, студенты, со второго курса старались заработатьденьги к нашей нищенской стипендии. Она была, мягко говоря, небольшая. Всего 22рубля. Мы играли на сцене театра, иногда нам платили", —признался Валентин Смирнитский. Актер подметил, что иногда студентам удавалось попастьв кино, а там зарплаты были несравнимо выше: "В кино платили другие деньги. Мы уже считались немассовкой, а квалифицированными специалистами".60 лет назад Смирнитский дебютировал вфильме "Я шагаю по Москве". Он признался, что первый гонорар засъемки он потратил на "гулянки", поскольку в молодости относился кденьгам намного проще.Всего же свою карьеру актер сыграл в 261 фильме. Многие из них давно заняли заслуженное место в "золотом фонде" отечественного кинематографа. Среди них – "Д'Артаньян и три мушкетера". "На съемочной площадке царила атмосфера дружбы и хулиганства… Мы и в жизни таксебя вели! – вспоминает четырежды женатый актер. – А потом это передавалось в кадре. Мы не рассчитывали на какой-тограндиозный успех. Нам просто это нравилось. А главными хулиганами, насъемочной площадки, были я и Михаил Боярский".