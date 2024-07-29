Ни одной большой пресс-конференции в 2024 году. В последний раз Александр Авдеев и Дмитрий Наумов проводили полноценные, многочасовые встречи с журналистами в октябре прошлого года, то есть 9

Ни одной большой пресс-конференции в 2024 году. В последний раз Александр Авдеев и Дмитрий Наумов проводили полноценные, многочасовые встречи с журналистами в октябре прошлого года, то есть 9 месяцев назад. Напомним, что свою первую пресс-конференцию Александр Авдеев провел всего через несколько дней после своего назначения в статусе врио главы области. Александр Авдеев, врио губернатора области