Правоохранители проверили детские лагеря в Вязниковском районе и выявили массу нарушений.

Правоохранители проверили детские лагеря в Вязниковском районе и выявили массу нарушений. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Так, в загородном оздоровительном лагере «Сосновый бор» был обнаружен холодильник, в котором вместе с едой лежали просроченные лекарства. А в пищеблоке одного из пришкольных летних лагерей нашли насекомых.В адрес руководителей учреждений были внесены прокурорские представления.«Проверочные мероприятия в рассматриваемой сфере продолжаются на постоянной основе», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.