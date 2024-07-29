Сотрудники прокуратуры проверили детские лагеря в Вязниковском районе. В результате были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, как незначительные, так и

Сотрудники прокуратуры проверили детские лагеря в Вязниковском районе. В результате были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, как незначительные, так и серьезные. Так, в оздоровительном загородном лагере «Сосновый бор» нашли просроченные лекарства. Более того, медицинские препараты хранились в холодильнике вместе с продуктами. Проблемы возникли и с документацией – журнал контроля температурного режима холодильников отсутствовал, а записи учета