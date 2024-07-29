Синоптики прогнозируют дожди и пониженное атмосферное давление во Владимирской области Холодный...

Синоптики прогнозируют дожди и пониженное атмосферное давление во Владимирской областиХолодный атмосферный фронт принесёт во Владимирскую область кратковременные дожди. При этом дневная температура опустится на 3–4 градуса ниже климатической нормы.Во вторник, 30 июля 2024 года, температура воздуха днем достигнет +21°С.Скорость северного ветра составит 2м/с.Показатель влажности — 87%.К ночи отметка на столбике термометра значительно опустится до +15°С.В Гидрометцентре прогнозируют пониженное атмосферное давление - 736 мм ртутного столба.Кроме того, июль для владимирцев закончится мощной магнитной бурей.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений