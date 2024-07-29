Владимир вновь стал площадкой для съемок кинокартины. Работа началась в воскресенье, 28 июля. Сотрудники продакшена, который снимает кино, поделились, что это большой проект и интересная

Владимир вновь стал площадкой для съемок кинокартины. Работа началась в воскресенье, 28 июля. Сотрудники продакшена, который снимает кино, поделились, что это большой проект и интересная история. Жанр — драмеди. Поднимется серьезная тема, но с долей юмора. Пока что во Владимире планируется 5 съемочных дней. Так, 29 числа съемки велись возле Никитской церкви. Неподалеку от основной