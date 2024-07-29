Такое решение принял Святейший Синод 25 июля. Помимо Владимирской духовной семинарии, преобразование также коснется Костромской и Рязанской семинарий. Как сообщается в журнале заседания

Такое решение принял Святейший Синод 25 июля. Помимо Владимирской духовной семинарии, преобразование также коснется Костромской и Рязанской семинарий. Как сообщается в журнале заседания Святейшего Синода, решение о ликвидации Владимирской семинарии было принято потому, что учебное заведение не получило аккредитацию. Еще в октябре прошлого года Священный Синод предупредил ряд епархиальных архиереев об «отсутствии положительных результатов в получении