Представительница Владимирской области Эвелина Синяева заняла «бронзу» на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек до 19 лет, которые

Представительница Владимирской области Эвелина Синяева заняла «бронзу» на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек до 19 лет, которые проходят с 25 июля по 3 августа в Казани. Владимирская спортсменка выступила в прошедшие выходные. Эвелина заняла третье место в олимпийской дисциплине «винтовка пневматическая, 10 метров» среди девушек. Прокомментируйте новость у нас