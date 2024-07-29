Владимирские таможенники совместно с сотрудниками УМВД в июле провели серию проверок складов и магазинов. В результате они обнаружили больше 4200 пачек контрафактных сигарет, а также

Владимирские таможенники совместно с сотрудниками УМВД в июле провели серию проверок складов и магазинов. В результате они обнаружили больше 4200 пачек контрафактных сигарет, а также нелегальный табак для кальяна и электронные системы доставки никотина. Ольга Большакова, начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Владимирской таможни В ходе проверок документы на товары представлены не были, обязательная