История произошла на Верхней Дуброве в ноябре прошлого года. Тогда преступление вызвало резонанс в СМИ и соцсетях. На видеоролик с места преступления обратил внимание даже Бастрыкин. Теперь

История произошла на Верхней Дуброве в ноябре прошлого года. Тогда преступление вызвало резонанс в СМИ и соцсетях. На видеоролик с места преступления обратил внимание даже Бастрыкин. Теперь суд вынес приговор фигуранту по двум уголовным статьям. Напомним, в темное время суток злоумышленник рубил ель, которая росла возле торгового павильона у дома №26 на улице Верхняя Дуброва.